Во Владивостоке стартовала основная программа экономического форума. 11 сентября на площадке ожидают визит президента Владимира Путина, однако его выступление запланировано на 12 сентября. В числе тем, которые уже обсудили эксперты, защита климата, энергетика, развитие дальневосточных островов и Арктики, а также производство беспилотников в России. Самая многочисленная делегация гостей в этом году — из Китая, рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов, он находится на острове Русский.

— Первый и основной день форума самый загруженный. Деловые сессии начинаются с 9 утра по местному времени и продлятся до 18:30. Они проходят с перерывами в 10 минут. Главные темы — перспективы рынка нефти и газа, отечественного автопрома, безопасность движения капитала, влияние санкций на экономику России — обсудят вечером. Если говорить про количество людей, участников, которые прибыли в этом году на форум, то, по официальным данным, их не меньше 7 тыс. человек, правда, с учетом представителей СМИ из более чем 50 государств.

Иностранные делегации здесь в основном представляют азиатскую часть мира — Мьянма, Индия, Лаос и Монголия. При этом китайских гостей на ВЭФ, по официальным данным, в большинстве. На форум во Владивосток приехали представители как минимум 300 компаний. И, в общем-то, их можно встретить практически на каждом этаже. Они ходят с одной сессии на другую и довольно активно передвигаются по площадке.

Выступление президента России Владимира Путина запланировано на 12 сентября, то есть на вторник, но работа главы государства, как сообщали ранее в его пресс-службе, начнется во Владивостоке уже 11 сентября. В понедельник он знакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока и обсудит эту тему с профильными спикерами. Кроме того, у Владимира Путина будет совещание по развитию некоторых дальневосточных городов. А выступление президента на пленарной сессии состоится во вторник, 12 сентября. Компанию ему здесь составит вице-премьер Лаоса Пани Ятхоту.

Форумы во Владивостоке всегда славятся дополнительными интересными форматами, и в 2023 году развлекательная неформальная программа довольно любопытная. ВЭФ начался в 6:30 с утреннего забега по острову Русский. На старт вышли примерно 700 человек, они преодолели 5-километровую дистанцию по территории Приморского океанариума. И если в 2022 году этот забег посвящали тигру, то в 2023-м символом стал камчатский кречет — это такая хищная птица.

А 10 сентября, в воскресенье, на Приморской сцене Мариинского театра прошел концерт с участием искусственного интеллекта. Там нейросеть вместе с большим симфоническим оркестром исполнила симфонию №1 под названием «Космос». Написал ее музыкант и композитор Петр Дранга. В этом произведении прозвучали партии, где нейросетевая модель управляла экспрессивностью исполнения с помощью виртуального синтезатора.

Продолжится культурная программа сразу в нескольких точках. Будут концерты и классической музыки, и не только. И отдельно, прямо рядом практически с площадкой форума, на набережной бухты Аякс работает выставка «Улица Дальнего Востока», где разместились 11 павильонов, представляющие регионы Дальнего Востока, представляют непосредственно эти сами регионы. Там можно узнать много интересного про то, как живут люди в этих частях страны.

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