Жителя Уфы оштрафовали за антивоенные материалы в соцсетях

Орджоникидзевский райсуд Уфы оштрафовал на 30 тыс. руб. уфимца Дмитрия Шаталина, признав его виновным по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил «Ъ-Уфа» адвокат Максим Усов. По его словам, господин Шаталин не намерен обжаловать постановление.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», протокол в отношении Дмитрия Шаталина был составлен в конце августа после того, как уфимцев разместил в соцсетях антивоенные фотографии.

Господин Шаталин в своих объяснениях в полиции утверждал, что спорные материалы были опубликованы до вступления в силу инкриминируемой ему статьи. Как предположил его адвокат, доверителя признали виновным, поскольку тот не удалил спорные материалы.

Венера Хисамова

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