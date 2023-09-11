В Петербурге запустили приложение для покупки QR-билетов на наземный транспорт

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга запустил еще одно приложение, в котором можно сгенерировать QR-код для проезда в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе комитета.

Для покупки QR-билеты нужно скачать приложение «Транспорт плюс». Стоимость поездки такая же, как и по гостевому тарифу — 65 руб. Билет, приобретенный в мобильном приложении, как и бумажный, действует трое суток.

Первое приложение, в котором можно было купить QR-билет, было BSTR. Петербуржцы также могут приобрести разовый проездной во всех кассах метро и ГКУ «Организатор перевозок».

Билеты с QR-кодом в Петербурге появились 1 апреля 2022 года в рамках перехода на Новую модель транспортного обслуживания.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте