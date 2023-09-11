СКР начал проверку нападения подростка на школу в Ростовской области

Следственный отдел по Неклиновскому району СУ СКР по Ростовской области начал доследственную проверку по факту нападения 15-летнего подростка, вооруженного ножом, на работников школы в хуторе Красный Десант, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным СКР, в результате происшествия ранения получили две сотрудницы образовательного учреждения и родственник одного из учеников. В населенный пункт отправились следователи и криминалисты следственного управления.

Вооруженный девятиклассник пришел в свою школу около 8:00 утра 11 сентября и напал на вахтершу, которая не хотела пропускать его из-за маски на лице. По информации губернатора региона Василия Голубева, у школьника психическое заболевание.

По данным 161.RU, нападавший страдает от шизофренического расстройства легкой степени. Подросток жил с бабушкой, учился средне. У него не было друзей, хотя конфликтов со сверстниками тоже не возникало. Отец подростка был мобилизован прошлой осенью, недавно вернулся домой из-за ранения. Сейчас юноша находится в медпункте, он также поранился, когда у него пытались отнять нож. Планируется провести медосвидетельствование, чтобы установить, не употреблял ли подросток запрещенные вещества.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону