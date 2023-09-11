В Оренбуржье впервые в регионе избирком удалил наблюдателей с участков

Суд принял решения об удалении наблюдателей с ряда участков во время выборов в Оренбургской области. Это произошло впервые в истории избирательной системы региона. Об этом сообщает региональный избирком со ссылкой на председателя Евгению Ивлеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее одна из участковых избирательных комиссий региона выявила нарушения законодательства на выборах в Оренбургской области. Они касались действий наблюдателей от ЛДПР, которые «вели незаконную агитацию, кроме того, вели себя крайне некорректно, обращались к членам комиссий с необоснованными претензиями, обвиняли и оскорбляли их», отметили в региональном избиркоме.

После этого представители УИК обратились с соответствующим иском в суд и представили доказательства. Он поддержал позицию истца.

Ранее стало известно о том, что общая явка на выборах в Оренбуржье составила 24,78%. В регионе проголосовало 19859 избирателей.

Георгий Портнов