Продажи жилья в новостройках Петербурга за месяц выросли на 51%

В августе 2023 года в Санкт-Петербурге заключили 5659 договоров долевого участия (ДДУ), что на 51% больше относительно июля этого же года, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на «Циан.Аналитику».

С января по июль 2023 года ежемесячное количество ДДУ в городе составляло 3400-3800 сделок, кроме февраля (2600 ДДУ), однако в августе резко выросло.

Опрошенные изданием эксперты, связывают такую тенденцию с перетоком покупателей с рынка готового жилья, где ставки увеличились после повышения ключевой ставки Центробанка. Также на рост могла повлиять информация о возможном повышении размера первоначального взноса по программе льготной ипотеки.

По данным «Циан.Аналитики», в августе 82% от общего количества сделок на рынке первичного жилья пришлось на программы ипотеки с господдержкой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кадастровая стоимость многоквартирных домов в Петербурге выросла на 60%.

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