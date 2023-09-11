Глава СК России заинтересовался погоней в Ярославле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия к сотруднику полиции во время погони по центру Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ночью с 9 на 10 сентября 22-летний мужчина на автомобиле нарушал общественный порядок и пытался скрыться от сотрудников полиции. В момент задержания на площади Богоявления водитель наехал на сотрудника ДПС и оказывал сопротивление при задержании.

В отношении водителя составлены протоколы о нарушениях ПДД и возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти).

В сообщении СК говорится, что в момент задержания водитель не только наехал на сотрудника полиции, но и причинил другому телесные повреждения. «Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ярославской области Щурову А.П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— сообщили в СК.

Алла Чижова