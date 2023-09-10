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В Ярославле из-за погони в центре возбуждено уголовное дело

В Ярославле следственный комитет возбудил уголовное дело после погони по центру города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области

Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области

В ведомстве рассказали, что в ночь с 9 на 10 сентября 22-летний мужчина на автомобиле нарушал общественный порядок и пытался скрыться от сотрудников полиции.

«Ночью 10.09.2023 в полицию поступило сообщение о том, что в Ярославле на ул. Первомайской находится большое скопление автомобилей. Для проверки информации был направлен наряд ДПС ГИБДД, которым был выявлен автомобиль «Форд» без государственных регистрационных номеров и с тонированными передними стеклами»,— рассказали в пресс-службе УМВД.

Водитель отказался предъявлять документы сотруднику ДПС и начал уезжать. Инспекторы начали преследование, предупреждали водителя выполнить их требования, делали предупредительный выстрел и стреляли по колесам. В момент задержания на площади Богоявления водитель наехал на сотрудника ДПС и оказывал сопротивление при задержании.

В отношении водителя составлены протоколы за вождение в состоянии опьянения, тонировку, отсутствие госномера, управление ТС с неисправностями, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, выезд на встречку, неповиновение требованию сотрудника полиции. По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти).

В пресс-службе ярославского СК сообщили, что за последний год задержанный водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас подозреваемый задержан, его допрашивают.

Алла Чижова

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