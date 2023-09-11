В Башкирии не нашли нарушений на выборах в Курултай

ЦИК Башкирии не зарегистрировал нарушений на выборах депутатов Курултая, прошедших в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщила председатель регионального Центризбиркома Илона Макаренко на совещании в республиканском правительстве.

За время проведения избирательной кампании на горячую линию регионального ЦИК поступило 321 обращение от граждан и 102 — в письменной форме. В день голосования на горячую линию позвонили 96 раз, а также было зарегистрировано 35 письменных обращений. Все они обработаны, авторам предоставлены ответы. При этом нарушений избирательного законодательства установлено не было, подчеркнула госпожа Макаренко.

Как сообщал telegram-канала «Пульс РБ», в день голосования наблюдатель от КПРФ Дарья Хамидуллина заявила о нарушении на участке №504 в Нефтекамске, после чего местная ТИК обратилась в Нефтекамский городской суд с административным исковым заявлением об отстранении председателя участковой избирательной комиссии.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил систему избирательных комиссий и Центризбирком республики: «Я вчера смотрел, как идет ВКС с центральной избирательной комиссии, где вот это наше тяжелое родимое пятно недостоверности выборов, на мой взгляд, мы убрали. Я слышал, с каким уважением относится Центральная избирательная комиссия к Башкирии. Говорят, что в Башкортостане научились работать с нарушениями и их вскрывать. За это спасибо большое».

Влада Шипилова

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