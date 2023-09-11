В Динском районе при столкновении грузовика и «Газели» пострадали 11 человек

В Динском районе на трассе М-4 «Дон» произошла авария, в которой пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ДТП произошло около 2:00 11 сентября на Дальнем Западном обходе Краснодара, в районе станицы Новотитаровская. По данным МВД по Краснодарскому краю, 53-летний водитель «Рено» не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Газель» и допустил с ним заднее столкновение. Десять пострадавших, в том числе всех детей, госпитализировали в ЦРБ Динского района и медучреждения Краснодара.

Движение на автодороге регулируется сотрудниками ГИБДД. К устранению последствий аварии привлекли 45 спасателей и 15 единиц техники. Госавтоинспекторы организовали проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Татьяна Ручкина

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