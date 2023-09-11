Мэрия Уфы подписала контракт на поставку фотозоны за 400 тыс. рублей

Администрация Уфы заключила контракт с предпринимательницей из Перми Мариной Лутченко на поставку фотозоны. Закупку на 388,5 тыс. руб. профинансирует федеральный бюджет, 7,9 тыс. руб. добавит республика, еще 3,6 тыс. руб. выделит город.

Арт-объект из стеклопластика на металлическом каркасе должен представлять собой «условное изображение текущего из бочонка на блюдо мед». Высота фотозоны должна составлять 2 м, ширина, длина и диаметр основания — 1,8 м.

Конструкцию нужно будет установить на пересечении улиц Чернышевского и Мустая Карима до 8 октября.

Индивидуальный предприниматель Марина Лутченко зарегистрирована в Перми в мае 2017 года. В августе мэрия Уфы заключила с ней три муниципальных контракта на общую стоимость 10 млн руб. Госпожа Лутченко должна поставить арт-объекты «Сарматский олень», «Медведь-сокровище сарматов», «Черное золото России», «Башкирский чай» и «Руки сердцем», в виде рук, которые держат живое дерево и фотозону в виде куницы с таймером в передних лапах.

Наталья Балыкова

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