Кубань заняла девятое место по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Краснодарский край занял девятое место по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. По данным на июль 2023 года, доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, из всех работающих жителей региона составила 44,2%, или более 1,2 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

За год численность малых, средних и индивидуальных предпринимателей на Кубани выросла на 14,3%. В общероссийской их численности регион занимает 4,2%.

Адыгея заняла в рейтинге 44-е место. В малом и среднем бизнесе в республике заняты 34,5% жителей, или 68,9 тыс. человек. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. По России на долю региона приходится 0,23% предпринимателей.

Крым по вовлеченности населения в малый и средний бизнес занимает 19-е место. В нем заняты 40,4% жителей республики, или 369,2 тыс. человек. По России на долю республики приходится 1,23% предпринимателей.

Севастополь занял в рейтинге 45-е место. В малом и среднем бизнесе в республике заняты 34,5% жителей, или 97,9 тыс. человек, что на 7% больше, чем годом ранее. По России на долю региона приходится 0,33% предпринимателей.

Всего в России в МСП заняты 40,7% жителей, или 29,9 млн человек, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Больше всего занятых в малом и среднем бизнесе, а также ИП, в Москве (4,7 млн, или 65,8% от всего населения региона), Санкт-Петербурге (более 2 млн, или 63,6%) и Новосибирской области (719,4 тыс., или 54,9%). Меньше всего в Ингушетии — 49 тыс., или 12,2% всех жителей.

Татьяна Ручкина

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