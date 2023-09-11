На проект колоннады на набережной Белой в Уфе потратят до 6 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по благоустройству набережной реки Белой, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 6 млн руб. Итоги аукциона подведут 3 октября. Работы, которые нужно выполнить до 30 ноября, профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, в проекте нужно предусмотреть, в частности, освещение набережной, доступ к ней маломобильных граждан и устройство колоннады. Последнюю выполнят в неоклассическом стиле. Высота колонн без капители составит 4,5 м, высота антаблемента по торцам – до 2,5 м. Две части колоннады при этом образуют арку для прохода к набережной. По торцам колоннаду увенчают двумя куполами со шпилями. В теле колоннады также предусмотрят место установки двух скульптур на тумбах. Облицовку выполнят из натурального камня.

Венера Хисамова

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