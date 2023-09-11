Потребность в работниках в Свердловской области достигла рекордных показателей

Количество активных вакансий в Свердловской области в августе достигло 50 тыс. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений сервиса hh.ru. В сравнении с январем 2021 года потребность в работниках выросла на 131%, а с августом 2022-го — на 56%. Сейчас на Средний Урал приходится 4% от всех вакансий в России и 43% вакансий Уральского федерального округа.

За прошедший год ни одна из специальностей не показала падение спроса. Кроме того, потребность в работниках сферы страхования выросла на 169%, в управляющих персоналом и ведущих тренингов — на 111%, в административном персонале — на 107%. Самый скромный прирост зафиксирован в сфере «Медицина, фармацевтика» (+7%).

При этом наибольшая потребность сейчас в рабочем персонале, работниках заводов и сервисных центров, строителях и продавцах.

Напомним, рыночный диапазон зарплат в Свердловской области в июне-июле составил от 42,1 тыс. до 91,9 тыс. руб. Это значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года — от 35 тыс. до 79,3 тыс. руб. Эксперты ожидают дальнейших рост зарплат из-за усиливающегося дефицита кадров.

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