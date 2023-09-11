Глава ФТС назвал беспределом запрет на ввоз машин и смартфонов в ЕС

Запрет на въезд россиян в Евросоюз (ЕС) на личных автомобилях, а также со своими смартфонами и шампунями является «полным беспределом», заявил РБК врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Он считает это решение незаконным.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны»,— сказал РБК господин Давыдов на полях ВЭФ.

Он напомнил, что страны ЕС заморозили таможенное сотрудничество с Россией, поэтому «повлиять на них мы не можем, по крайне мере силами таможни». Врио главы ФТС выразил надежду, что Россия «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди в отличие от них».

Согласно разъяснениям Еврокомиссии (ЕК), вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован. ЕК также сообщила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Европейская таможня может все это не пропустить.

Лаура Кеффер