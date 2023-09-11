Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава ФТС назвал беспределом запрет на ввоз машин и смартфонов в ЕС

Запрет на въезд россиян в Евросоюз (ЕС) на личных автомобилях, а также со своими смартфонами и шампунями является «полным беспределом», заявил РБК врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Он считает это решение незаконным.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны»,— сказал РБК господин Давыдов на полях ВЭФ.

Он напомнил, что страны ЕС заморозили таможенное сотрудничество с Россией, поэтому «повлиять на них мы не можем, по крайне мере силами таможни». Врио главы ФТС выразил надежду, что Россия «подобный беспредел творить не будет», поскольку «мы цивилизованные люди в отличие от них».

Согласно разъяснениям Еврокомиссии (ЕК), вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован. ЕК также сообщила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Европейская таможня может все это не пропустить.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...