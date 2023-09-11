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Коммерсантъ FM
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В августе Россию по электронной визе посетили 30 тыс. туристов

В августе Россию по электронной визе посетили 30 тыс. иностранных туристов, из них половина — граждане Китая, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, в этом году могут запустить платежную карту для зарубежных гостей.

«С 1 августа у нас действительно заработала электронная виза. У нас 30 тыс. иностранных граждан уже приехало за август, половина — граждане Китая», — рассказал он на ВЭФ (цитата по ТАСС).

Платежную карту для иностранных туристов могут запустить в третьем—начале четвертого квартала, уточнил господин Решетников. «Мы реализуем карту туриста — когда можно будет открыть, будучи за рубежом, счет в нашем банке, будет виртуальная карта. И уже по приезде сюда можно будет либо ее в виртуальном режиме использовать, либо физически получить», — напомнил он.

Единую электронную визу в Россию для иностранцев запустили с августа. Она действует для граждан 55 стран. Такая виза дает право на однократный въезд с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в различных мероприятиях. Срок ее действия составляет 60 дней.

В России также разрабатывают аналог ЕГАИС для туристического рынка — «Электронную путевку», которая должна содержать все сведения о реализованных турах, их стоимости и часть персональных данных туристов. Перед новой попыткой ее полноценного внедрения к ее доработке присоединилась связанная со структурами «Росатома» «Прайм груп».

Подробности — в материале «Ъ» «"Электронная путевка" ушла на доработку».

Лаура Кеффер

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