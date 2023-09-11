«Единая Россия» набрала почти 42% голосов на очных выборах в думу Екатеринбурга

Подведены предварительные итоги выборов в городскую думу Екатеринбурга после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Наибольшее количество голосов набрала партия «Единая Россия», за которую проголосовали 96,5 тыс. человек (41,87%). Информация об этом размещена на сайте ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция партии "Единая Россия" о прошедшей избирательной кампании в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-конференция партии "Единая Россия" о прошедшей избирательной кампании в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Второе место после отборки бумажных бюллетеней занимает с ЛДПР с 33,6 тыс. голосов (14,60%). КПРФ находится на третьем месте с 28,4 тыс. (12,36%), «Справедливая Россия —За правду» — на четвертом (25,6 тыс., 11,14%), «Яблоко» — на пятом (21,3 тыс., 9,24%). «Новые люди» получили 8,5% голосов (19,5 тыс.).

По результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) «Единая Россия» получила 53,24% голосов, ЛДПР — 15,66%, «Новые люди» — 9,66%, СРЗП — 7,87%, КПРФ — 7,57%, «Яблоко» — 5,99%.

Сейчас данные очного голосования сводятся с результатами ДЭГ.

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