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Коммерсантъ FM
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Фильм «Праздники» возглавил кинопрокат в России в уикенд

Комедия «Праздники» стала лидером кинопроката в России в уикенд. Фильм собрал около 40 млн руб., сообщил kinobusiness.com. В СНГ больше всего собрал хоррор «Проклятие монахини 2».

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 7–10 сентября:

  • «Проклятие монахини 2» (без РФ и Белоруссии) — 41 млн руб.;
  • «Праздники» — 39,5 млн руб.;
  • «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — 37,8 млн руб. (всего — 830 млн руб.);
  • «Баба Яга спасает мир» — 23 млн руб. (479,3 млн руб.);
  • «Я делаю шаг» — 18,9 млн руб.

Всего российские кинотеатры за уикенд собрали около 315–320 млн руб. По сравнению с прошлой неделей выручка снизилась на 9–10%, но она выше на 58–59%, чем год назад.

Леонид Уварчев

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