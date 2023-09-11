ЕР с большим отрывом побеждает на выборах горсовета Абакана

На выборах депутатов горсовета Абакана обработаны данные протоколов 92,41% участковых избирательных комиссий. По данным Центризбиркома, при голосовании по партийным спискам победу одерживает «Единая Россия» с результатом 41,95%.

У КПРФ второй результат – 27,17%. Порог в 5% также преодолевают ЛДПР (7,36%) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (5,36%). Всего в выборах при голосовании по партспискам принимали участие семь партий.

Согласно уставу Абакана, 15 депутатов горсовета избираются по партспискам, еще 14 – в одномандатных округах.

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Валерий Лавский