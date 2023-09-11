Грузовой Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Магадане

В аэропорту Магадана задержаны и отменены несколько рейсов из-за того, что грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Директор аэропорта Дмитрий Сиволобов сообщил, что проблема практически решена, Ан-12 откатывают тралом.

«Действительно, произошел такой инцидент»,— сказал господин Сиволобов «РИА Новости».

Ан-12 принадлежит авиакомпании АО «АСЦ "Сибниа-Тест"». Он доставлял груз из Хабаровска на Чукотку. Из-за этого самолет из Москвы отправился на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. Не смог приземлиться рейс из Новосибирска. Задержаны рейсы в Эвенск, Кепервеем и Певек.

Леонид Уварчев