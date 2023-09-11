«Единая Россия» набирает 48,29% голосов на выборах в гордуму Тюмени

«Единая Россия» на выборах Тюменской городской думы восьмого созыва набрала 48,29% голосов избирателей по единому округу. Об этом сообщает Центризбирком после обработки 12,73% протоколов участковых избирательных комиссий. За «Единую Россию» по партийным спискам проголосовали 12 208 человек.

На втором месте идет ЛДПР с 14,77% голосов избирателей (3 734). КПРФ занимает третье место с 7,10% (1 796). «Новые люди» набирают 7,01% (1 772). За «Партию пенсионеров» проголосовали 6,76% избирателей (1 708). «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получила поддержку 6,29% (1 590). «Коммунисты России» набрали 5,55% голосов избирателей (1 402).

Напомним, 10 сентября в 20:00 в Тюмени завершилось голосование на выборах нового состава гордумы. На десять мандатов претендует 122 кандидата по партийным спискам.

Василий Алексеев

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