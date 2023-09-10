По итогам обработки более половины протоколов УИК у Александра Гусева более 76% голосов воронежцев

Избирательная комиссия Воронежской области объявила о результатах обработки 53,9% протоколов УИК. По предварительным итогам голосования, кандидат от «Единой России» уверенно побеждает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным облизбиркома, в результате обработки более половины протоколов участковых комиссий, кандидат от ЛДПР Павел Большов набирает 23264 голоса (5,53%); Игорь Борисов («Родина») - 12507 голосов (2,97%); действующий губернатор Гусев - 323054 голоса (76,74%); коммунист Андрей Рогатнев - 37900 голосов (9%); Ярослав Тарасов («Справедливой России — Патриотов— За правду») - 18415 голосов (4,37%).

Владимир Зоркий