Александр Гусев лидирует на выборах губернатора Воронежской области

Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия») по итогам обработки 5,58% бюллетеней лидирует на выборах главы региона, набирая 69,19%. Это следует из данных ЦИК России.

Лидер местного обкома КПРФ Андрей Рогатнев набирает 12,06%, координатор ячейки ЛДПР Павел Большов — 7,29%. У главы воронежского реготделения партии «Родина» Игоря Борисова — 3,61%, а у представителя «Справедливой России — Патриотов — За правду» Ярослава Тарасова — 5,99%.

В Воронежской области на выборах губернатора по состоянию на 19:45 10 сентября явка по региону составила 50,18%, по Воронежу — 19,86%. Серьезных жалоб и нарушений не зафиксировано, ни один сейф-пакет не был признан недействительным.

Сергей Толмачев