«Единая Россия» набирает 36,47% голосов на выборах в думу Екатеринбурга

«Единая Россия» на выборах Екатеринбургской городской думы восьмого созыва набрала 36,47% голосов избирателей по единому округу. Об этом сообщает Центризбирком после обработки 32,21% протоколов участковых избирательных комиссий. За «Единую Россию» по партийным спискам проголосовали 18 246 человек.

На втором месте идет ЛДПР с 16,01% голосов избирателей (8 008). КПРФ занимает третье место с 13,17% (6 591). «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набирает 12,03% (6 017). За «Яблоко» проголосовали 11,15% избирателей (5 580). «Новые люди» получили поддержку в 8,16% (4 082).

Напомним, 10 сентября в 20:00 в Екатеринбурге завершилось двухдневное голосование на выборах нового состава гордумы. По данным регионального избиркома на 18:00 на них проголосовали 209 168 екатеринбуржцев. С учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка избирателей составила 18,76%.

Василий Алексеев

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