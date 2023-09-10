Зеленский заявил об ослаблении поддержки Запада

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам The Economist, что он чувствует ослабление поддержки западных партнеров. По его словам, по этой причине он и его команда должны быть готовы к длительным боевым действиям.

«У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза (когда они говорят — “Ъ”): “Мы всегда будем с вами”, но я вижу, что его или ее нет здесь, (он или она — “Ъ”) не с нами», — сказал Владимир Зеленский.

По словам господина Зеленского, перемена в настроениях западных партнеров, создает риски для этих стран. Он считает, что миллионы украинских беженцев в европейских странах могут неоднозначно отреагировать на то, что «их страну покинут». Он отметил, что отказ западных стран от поддержки Украины только затянет конфликт.

«Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к длительной войне, и эмоционально я готов»,— сказал украинский президент.

Западные страны неоднократно заявляли, что возможность мирных переговоров между Россией и Украиной предполагает успешное контрнаступление ВСУ. 7 сентября США заявили о новом пакете помощи Украине на $1 млрд. Эта сумма включает ранее выделенный пакет вооружений и боеприпасов, в том числе снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. До этого подобные снаряды ВСУ решила поставлять Великобритания.

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