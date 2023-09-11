ЦБ увидел «восстановление потребления» в регионах Черноземья

В июле-августе в регионах Черноземья и Центрального федерального округа наблюдалось восстановление потребления, но эта же тенденция внесла вклад в ускорение годовой инфляции. Об этом говорится в опубликованном Банков России сентябрьском докладе «Региональная экономика: комментарии главных управлений».

Как считают в ЦБ, «продолжающееся восстановление потребления» в макрорегионе было связано «с развитием внутреннего туризма и реализацией отложенного спроса на такие непродовольственные товары, как автомобили, фото-, аудио- и видеотехнику, товары для ремонта и технику для дома».

«Эксперты отмечали высокий спрос на сыры и другие продукты из дорогой ценовой категории. Такое потребительское поведение стало возможным отчасти благодаря заметному росту зарплат в большинстве отраслей»,— заявили в ЦБ, комментируя ситуацию в регионах Черноземья и ЦФО.

Но представители регулятора предупреждают, что «торговые предприятия ожидают некоторого замедления восстановления спроса», поскольку «возможностей у бизнеса по дальнейшему повышению зарплат остается все меньше»

Рост потребительского спроса вместе с «ослаблением рубля» в предыдущих месяцах повлиял на «продолжение ускорения годовой инфляции и месячного прироста цен», говорится в докладе ЦБ. «Повышение цен наблюдалось прежде всего на импортные овощи и фрукты, бытовую технику, компьютеры, смартфоны, моющие средства, медицинские товары, обувь. В августе сохранились высокие темпы роста цен на мясопродукты, гостиничные услуги, моторное топливо, лекарства, стройматериалы, бытовую технику»,— поясняют в ЦБ.

Также представители Банка России фиксируют, что в Черноземье и ЦФО для большинства отраслей «ужесточились условия кредитования». «В июле замедление роста ипотечного кредитования привело к сокращению прироста розничного портфеля. Население перенаправило спрос на первичный рынок жилья, где преобладала льготная ипотека с господдержкой. Объемы автокредитования продолжали расти и достигли максимальных значений с 2018 года за счет ожидаемого роста цен в связи с повышением утилизационного сбора»,— фиксируют в ЦБ.

О том, почему в 2023 году жители макрорегиона стали еще более закредитованными,— в материале «Ъ-Черноземье» «Родина в долгу».

Сергей Калашников

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