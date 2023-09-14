Шведская селекция

Замещение хвойных и широколиственных лесов малопродуктивными насаждениями происходит не только в России. В подобном состоянии находилось лесное хозяйство большинства европейских стран, в частности, Швеции и Финляндии, пик такой ситуации пришелся на первую половину XX века, в результате избыточных и бессистемных рубок хвойные и широколиственные леса здесь активно замещались малоценными мягколиственными лесными насаждениями.

Для устранения возникшего дисбаланса в лесном комплексе в странах Северной Европы и Скандинавии прежде всего начали строить целлюлозно-бумажные комбинаты и деревообрабатывающие заводы. Эти предприятия стимулировали рост экономики и одновременно утилизировали мягколиственную древесину. Чтобы сохранить и реанимировать леса, в странах Северной Европы и Северной Америки начали успешно разрабатывать и системно внедрять селекционные программы. В каждой стране процесс шел по-своему.

Советская наука за образец взяла шведский опыт. Согласно шведским программам, ученые сначала делали отбор семян среди плюсовых, то есть высокосортных деревьев, затем проводили полевые испытания сеянцев, проводили гибридизацию среди лучших из отобранных древесных растений, после этого в определенных лесосеменных районах создавали специализированные популяции из сотни лучших деревьев. Уже потомственные деревья этих популяций использовали для селекции, из них создавали и выращивали лесосеменные плантации.

В конце ХХ века в Швеции насчитывалось сразу семь альтернативных селекционных стратегий, часть из которых ученые из СССР использовали для разработки общесоюзной программы селекции и семеноводства деревьев. Программы, в которые входил подбор разных методов селекции, изучение, коллекционирование и сохранение исходного генетического материала для селекции древесных растений, получение селекционно-улучшенных деревьев, их высадка в районах с различными климатическими характеристиками, разработка и использование лучших методов размножения будущих деревьев. Но ни окончательно разработать, ни тем более реализовать эту программу не удалось. А шведские леса были восстановлены менее чем за 40 лет.