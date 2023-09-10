Байден: на саммите G20 достигнуто согласие о необходимости мира на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что представители стран G20 в ходе саммита в Индии достигли «достаточного согласия» в вопросе необходимости справедливого и прочного мира на Украине, который основан на принципах Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности. Об этом господин Байден сказал на пресс-конференции в Ханое, трансляция велась на YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

В итоговой декларации саммита лидеры G20 поддержали достижение «всеобъемлющего», «справедливого» и «устойчивого» мира на Украине. В тексте говорится о негативных последствиях боевых действий для глобальной, продовольственной и энергетической безопасности. Также повторяются тезисы о приверженности Уставу ООН и соблюдении территориальной целостности.

В документе не осуждается проведение Россией специальной военной операции на Украине. Этот пункт присутствовал в коммюнике G20 на саммите в 2022 году. При этом в документе отмечалось наличие «других мнений по этому вопросу». На подобном уточнении настаивала Россия.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов