В Тюменской области начался единый день голосования

В Тюменской области в 8:00 стартовало голосование на 36 выборах, в ходе которых будет замещено 88 выборных должностей. В том числе — губернатора Тюменской области. В регионе открылись 1 062 постоянных и 9 временных избирательных участков. Жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов смогут проголосовать на выборах губернатора Тюменской области на 210 и 733 избирательных участках соответственно. Они будут работать до 20:00.

На пост губернатора Тюменской области «Единая Россия» выдвинула действующего главу региона Александра Моора, КПРФ — депутата облдумы Ивана Левченко, ЛДПР — депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — председателя регионального отделения партии Владимира Пискайкина. За кандидатов на 2 005 избирательных участках смогут проголосовать 2 665 218 избирателей Тюменской области, Югры и Ямала.

На довыборах в Тюменскую облдуму изберут депутата по Калининскому одномандатному округу № 19. Мандат освободился после того, как депутат Николай Руссу сложил полномочия из-за роста занятости в компании «Мостострой-11», генеральным директором которой он является. На вакантное место претендуют Андрей Лазарев («Единая Россия»), Александр Мельников (КПРФ), Станислав Зыков (ЛДПР), Сергей Морев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Андрей Афанасьев («Коммунисты России»).

Также на довыборах в Тюменскую облдуму изберут депутата по Восточному одномандатному округу № 20. Мандат освободился после того, как депутат Сергей Романов сдал мандат по собственному желанию. Причиной стали наличие у него зарубежных активов в Таиланде и Испании. На вакантное место претендуют Николай Савченко («Единая Россия»), Александр Жуков (КПРФ), Руслан Сабиров (ЛДПР), Георгий Эргемлидзе («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Иван Мащенко («Коммунисты России»).

На 36 мандатов депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва претендует 146 кандидатов в одномандатных округах и 122 кандидата по партийным спискам. Представительный орган формируется по смешанной системе: 26 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 10 — по спискам партий.

В регионе пройдут выборы депутатов местных дум в 34 муниципалитетах. В двух из них будут выбирать полные составы представительных органов, в 32 муниципалитетах пройдут довыборы.

«Ъ-Урал» будет следить за ходом голосования.

Василий Алексеев

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