В довыборах депутата Госдумы в Липецкой области приняли участие более 34% избирателей

На 18.00 часов 10 сентября явка на довыборах в Госдуму по 114 округу достигла в Липецкой области 34,41% или 146 193 человека.

Как уточнили в облизбиркоме, электронный бюллетень заполнили 89% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 793 человека.

На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 57,67% (30 631 человек).

В дополнительных выборах депутата Госдумы от Липецкой области участвуют спикер облсовета Дмитрий Аверов («Единая Россия»), депутаты облсовета Сергей Токарев (КПРФ), Анатолий Емельянов (ЛДПР) и Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За правду»), а также бывший член избиркома Олег Токарев («Коммунисты России»).

Владимир Зоркий