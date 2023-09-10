В довыборах в Госдуму поучаствовали более 23% избирателей Липецкой области

Избирательная комиссия Липецкой области уточнила явку на выборах в Госдуму по итогам двух дней голосования: 23,74% избирателей или 100 753 человека.

По данным на 8.00 10 сентября на довыборах депутата Госдумы по электронный бюллетень заполнили 82% от подавших заявления на участие в ДЭГ или 23 973 человека.

На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 42,06% или 22 341 человек.

Вчера региональный избирком сообщал о проверках фактов вбросов на участке №15-32 в Сенцово. В дополнительных выборах депутата Госдумы от Липецкой области участвуют спикер облсовета Дмитрий Аверов («Единая Россия»), депутаты облсовета Сергей Токарев (КПРФ), Анатолий Емельянов (ЛДПР) и Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За правду»), а также бывший член избиркома Олег Токарев («Коммунисты России»). За вчерашний день свои голоса отдали 12,54% от общего числа избирателей.

Владимир Зоркий