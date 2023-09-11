Золото отольют в цифре

Сбербанк начал размещение второго выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанных к стоимости золота. Эксперты отмечают, что возможности инвесторов расширяются, но эмитент сам устанавливает ценообразование, что «не всегда может быть справедливым и объективным». В целом, по мнению аналитиков, в настоящее время сегмент ЦФА получает новый импульс развития, поскольку слабо зависит от движения процентных ставок и санкционной повестки, а значит, способен служить альтернативной формой финансовых инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сбербанк снова выпустит ЦФА, привязанные к стоимости золота: на 150 кг и около 900 млн руб. Такие размещения, особенно на крупные суммы —редкость для текущего рынка ЦФА. Особенность текущего выпуска — продажа только юридическим лицам, длительный срок (пять лет, до 2028 года), в условиях есть возможность погашения по запросу инвесторов, однако нет вторичного рынка.

Сейчас в реестре операторов информационных систем (ИС), которые могут выпускать ЦФА, состоят десять организаций. К концу июля 2023 года пять операторов ИС осуществили более 80 выпусков ЦФА на общую сумму около 20 млрд руб.

Первый «золотой» выпуск ЦФА Сбербанка инвесторы могли приобрести с 9 декабря 2022 года по 30 июня 2023 года. Условия отличаются лишь сроками возможного приобретения инвесторами и погашения ЦФА в одностороннем порядке по инициативе эмитента.

По сути, новый выпуск — расширение окна возможностей для инвесторов, так как теперь приобретение возможно до 30 июля 2024 года, поясняет руководитель проектов департамента корпоративных финансов «Цифра Брокер» Анастасия Пузанова.

ЦФА, привязанные к золоту, выступают «своеобразной формой диверсификации базы фондирования Сбербанка», считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. По его словам, раньше инструменты диверсификации ресурсной базы были во многом ограничены и ЦФА выглядит «интересным с позиции дополнения архаичных счетов и депозитов». Сбербанк исторически отличался достаточно невысокой стоимостью фондирования, что объяснялось высокой долей текущих счетов и невысокой доходностью срочных депозитов, уточняет главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

В данном случае интересно и само по себе ценообразование стоимости активов, поскольку эту котировку устанавливает эмитент, что «не всегда может быть справедливым и объективным», подчеркивает эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Мария Телегина. По ее мнению, именно поэтому предложение ограничено российскими юрлицами — чтобы избежать возможных потерь граждан.

Физические лица рассматривали бы приобретение таких ЦФА как сбережения, которые выгоднее срочных вкладов и сопоставимы с покупками акций самого Сбербанка, полагает господин Бархота. Покупатели—юридические лица, по его словам, видят в инструменте скорее инвестиции, а где-то и механизм хеджирования, так как активы привязаны к золоту.

Важно учитывать, что название «ЦФА на золото» не подразумевает права на получение драгметаллов при погашении актива — он представляет собой денежное требование, уточняет советник Lidings Дмитрий Кириллов.

Рынок ЦФА в России только начинает развиваться, он еще проходит первые этапы — практика покажет, насколько инструмент эффективен и доступен для рынка, отмечает госпожа Пузанова. Стимулом, по ее мнению, стало бы «возникновение инфраструктуры, которая свяжет всех операторов ЦФА воедино и позволит создать большой консолидированный и первичный, и вторичный рынок». Сейчас в реестр операторов обмена, позволяющих обменивать ЦФА между системами, включена только Мосбиржа. «Свой вклад внесет и осведомленность инвесторов (как физических, так и юридических лиц) о таком рынке»,— добавляет госпожа Пузанова.

Этот сегмент инвестиций получает дополнительный импульс, так как он слабо зависит от движения процентных ставок и санкционной повестки, а значит, способен служить альтернативной формой финансовых инвестиций, указывает господин Бархота.

Сдерживающим развитие рынка фактором является вопрос его законодательного регулирования, считает госпожа Пузанова, «но, учитывая последние заявления парламентариев, снятие этого ограничения — вопрос времени и диалога с участниками рынка».

Ксения Куликова