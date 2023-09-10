Ханс-Дитер Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии

Собрание акционеров и наблюдательный совет Немецкого футбольного союза (DFB) по предложению президента DFB Бернда Нойендорфа уволили главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика и двух его ассистентов — Маркуса Зорга и Данни Рёля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ханс-Дитер Флик

Фото: Lisi Niesner, Reuters Ханс-Дитер Флик

Фото: Lisi Niesner, Reuters

«Комитеты сошлись во мнении, что старшая мужская сборная нуждается в новом импульсе после недавних разочаровывающих результатов. Нам нужен дух оптимизма и уверенности в себе в преддверии чемпионата Европы в нашей стране. Для меня лично это одно из самых сложных решений за все время моей работы. Потому что я ценю Ханси Флика и его коллег-тренеров как футбольных экспертов и людей. Однако для DFB спортивный успех имеет наивысший приоритет. Поэтому это решение было неизбежным»,— сказал господин Нойендорф (цитата по пресс-службе DFB).

Спортивный директор сборной Германии и бывший футболист Руди Фёллер заявил, что вчерашний товарищеский матч, в котором немецкая сборная со счетом 1:4 проиграла Японии, показал, что в таком составе команда больше не может прогрессировать, передает пресс-служба.

Господин Фёллер сообщил, что он станет главным тренером сборной Германии на один матч с Францией, который пройдет 12 сентября. В тренерский штаб также на один матч войдет Ханнес Вольф, который занимает должность спортивного директора сборной по делам молодежи, обучению и развитию. После этого DFB займется поиском человека, который возглавит тренерский штаб сборной и подготовит ее к чемпионату Европы, добавил господин Фёллер.

Ханс-Дитер Флик сменил Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии по окончании чемпионата Европы-2021, заключив контракт до 2024 года. Ханс-Дитер Флик был ассистентом Йоахима Лёва с 2006 по 2014 год и выиграл с командой чемпионат мира в Бразилии в 2014 году. На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Германии не сумела выйти в play-off. Команда заняла 3-е место в группе E.

Эрдни Кагалтынов