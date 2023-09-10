В Ярославской области проголосовала четверть избирателей

Явка на выборах в Ярославской области на 15:00 составила 23,65%, сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области. Всего в выборах на этот момент приняли участие 234 688 жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы в Ярославской области

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Выборы в Ярославской области

Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Лично на избирательные участки пришли 179 650 человек или 19,31% от числа избирателей. 55 038 человек проголосовали при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Ъ-Ярославль» сообщал, что для участия в ДЭГ в регионе зарегистрировались 61 708 всего избирателей. Дистанционное голосование проводится на выборах в Ярославскую областную думу.

Всего в единый день голосования в регионе проходят 38 избирательных кампаний. Избирательные участки закроются в 8 часов вечера.

Антон Голицын