Одна из пострадавших в ДТП на «Скандинавии» велосипедисток остается в тяжелом состоянии

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали последние новости о состоянии здоровья девочек-велосипедисток, пострадавших в тяжелой аварии с грузовиком Scania на трассе «Скандинавия».

В настоящий момент в городских стационарах остаются 8 детей. Одна девочка выписана из городской больницы № 2 святой Марии Магдалины, сообщили в комздраве. Пациентка, переведенная из больницы № 40 Курортного района в Педиатрический университет, остается в тяжелом состоянии. Остальные девочки — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном, уточнили в комитете.

Напомним, что авария произошла утром 7 сентября на 59-м км трассы «Скандинавия» в Ленобласти. Водитель тягача Scania врезался в автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок.

В результате аварии две девочки погибли на месте, еще семь подростков и их тренер получили травмы и были госпитализированы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 31-летнего водителя грузовика, допустившего смертельное ДТП с спортсменками-велосипедистками, суд отправил под стражу на два месяца.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте