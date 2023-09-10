Памфилова сообщила об угрозах членам УИК в Крыму и Севастополе

Члены избирательных комиссий Крыма и Севастополя «получают регулярные угрозы» от неизвестных в дни проведения довыборов депутата Госдумы восьмого созыва. Об этом на брифинге заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«В Крыму в Севастополе <…> с неизвестных номеров поступают звонки, звонящие <...> дают команду уничтожать документацию и проводить эвакуацию. [Просят] предупредить свои территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. То есть, есть такая провокация. Угрозы об убийстве и прочих наказаниях они постоянно получают в разных формах»,— рассказала она (цитата по ТАСС).

Выборы в Крыму, как и в других регионах РФ, проходят 8–10 сентября. Здесь выбирают депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19. В избирательный бюллетень включены пять кандидатов. В их числе Степан Кискин (Справедливая Россия — За правду), Юрий Нестеренко (ЕР), Василий Саенко (КПРФ), Александр Туров (КПРФ) и Дмитрий Фридман (ЛДПР). Самовыдвиженец Саит Умеров утратил статус кандидата.

В сентябре прошлого года Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Алексея Черняка, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу №19. Депутат объяснил свою отставку желанием быть «в одном строю с крымчанами».

Александр Орлов

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