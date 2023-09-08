В Крыму началось голосование в рамках дополнительных выборов депутатов Госдумы

В Крыму началось голосование в рамках дополнительных выборов в Государственную думу РФ по Симферопольскому одномандатному округу №19. Об этом сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба избиркома Крыма Фото: пресс-служба избиркома Крыма

К избирательному округу относятся восемь муниципалитетов региона, в том числе Симферополь, Белогорский, Бахчисарайский районы, Алушта, Ялта, Судак и другие города и районы.

«Уважаемые крымчане, рассчитываю на вашу активную гражданскую позицию! Убежден, что победу одержит самый достойный кандидат»,— отметил господин Константинов.

В общей сложности, по заявлению председателя избиркома республики Михаила Малышева, право отдать голос за кандидатов закреплено за 501,7 тыс. жителей РК. Для голосования в электронной форме подготовлено 500,5 тыс. бюллетеней.

По данным ЦИК РФ, от округа зарегистрированы пять кандидатов. В их числе Степан Кискин (Справедливая Россия — За правду), Юрий Нестеренко (ЕР), Василий Саенко (КПРФ), Александр Туров (КПРФ) и Дмитрий Фридман (ЛДПР). Самовыдвиженец Саит Умеров утратил статус кандидата.

Анастасия Донскова

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