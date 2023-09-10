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Коммерсантъ FM
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Google обяжет рекламодателей раскрывать использование ИИ в политической рекламе

Компания Google сообщила, что с середины ноября рекламодатели, пользующиеся платформами Google, должны будут «четко и доступно» сообщать, если в политической рекламе или агитации использованы средства искусственного интеллекта (ИИ). Уведомление об этом должно показываться в тех местах или регионах, в которых будет демонстрироваться данная политическая реклама. Эти требования Google относятся к изображениям, текстовому и видеоконтенту.

Как поясняет компания, к применению ИИ относится «синтетический контент», когда какой-то человек в рекламе говорит или делает то, что он не делал или не говорил в момент съемки. То же самое относится и к фото и видеоизображениям событий. Наблюдатели полагают, что таким образом Google хочет бороться с фейками / дипфейками, которые с развитием ИИ стали довольно часто применяться в генерации фото и видеоконтента.

При этом Google поясняет, что требования о раскрытии информации не будут применяться к таким средствам, как редактирование (например, исправление «красных глаз» на фото) либо внесение изменений в фон изображения, которое «не создает реалистичной картины, отличающейся от истинного изображения».

Может ли генеративный ИИ заменить высококвалифицированных работников — в материале «Ъ» «Осторожно, снова интеллект!».

Евгений Хвостик

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