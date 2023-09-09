Два человека погибли в массовой аварии с грузовиком на границе с Карелией

Грузовик столкнулся сразу с тремя автомобилями на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти утром в субботу, 9 сентября. Авария произошла перед пунктом таможенного пропуска на границе с Карелией, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Водитель грузовика совершил столкновение с тремя легковыми машинами, с последующим возгоранием автомобилей.

По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека. Общее количество пострадавших уточняется.

На месте работают сотрудники региональной прокуратуры. По их информации, грузовик столкнулся с четырьмя автомобилями, стоящими на КПП. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд арестовал водителя грузовика, сбившего велосипедисток на трассе «Скандинавия».

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