На Кубани возбудили уголовное дело после гибели 2-летнего мальчика в ДТП

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб двухлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Авария произошла около 19 часов 9 сентября на трассе Краснодар — Верхнебаканский, в районе станицы Холмской. По информации прокуратуры, 36-летний водитель грузовика DAF не выдержал безопасную дистанцию на трассе и врезался сзади в автомобиль Иж 27175-030. От удара его выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате ДТП погиб пассажир 2-летний мальчик, находившийся в отечественном автомобиле. Травмы также получила 28-летняя водитель «Ижа».

Александр Орлов

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