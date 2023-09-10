Коко Гауфф одержала разрушительную победу

Победительницей Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде в Нью-Йорке стала 19-летняя американка Коко Гауфф. Отдав в решающем матче первый сет белоруске Арине Соболенко, которая в понедельник впервые возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), она сумела переломить ход борьбы и завоевать свой первый титул на турнирах Большого шлема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый в карьере титул победительницы турнира Большого шлема Коко Гауфф завоевала, продемонстрировав удивительное терпение в финальном матче

Фото: Manu Fernandez / AP Первый в карьере титул победительницы турнира Большого шлема Коко Гауфф завоевала, продемонстрировав удивительное терпение в финальном матче

Фото: Manu Fernandez / AP

Участницы этого финала, с какой стороны ни посмотри, представляли собой принципиально разные типажи женских теннисных звезд. Они не были похожи друг на друга ни по стилю игры, поскольку в плане агрессии и атлетизма с Ариной Соболенко в нынешней мировой элите сравнима лишь Елена Рыбакина — представляющая Казахстан прошлогодняя чемпионка Wimbledon, ни по психологии. Все-таки Коко Гауфф не любительница фонтанировать эмоциями так же громко и выразительно, как белоруска. А еще у этих соперниц были достаточно стандартные, но в то же время очень разные спортивные биографии.

Если о молодой да ранней Гауфф как о потенциальной чемпионке турниров Большого шлема заговорили уже в 15 лет, то Соболенко в юности представляла собой лишь образцовую теннисистку с прекрасными физическими данными и мощными ударами.

Даже когда белоруска незадолго до своего 21-летия пробилась в первую десятку, считалось, что с такой прямолинейной игрой и неуравновешенным характером ей будет непросто покорять главные теннисные вершины. Но сначала укрощением этого бешеного темперамента успешно занялся россиянин Дмитрий Турсунов, а затем его дело продолжил нынешний тренер Соболенко — ее соотечественник Антон Дубров. В результате женский теннис получил очень достойную, 29-ю по счету первую ракетку мира, за которой, как бы кто ни относился к силовой манере, очень интересно наблюдать. И нью-йоркский финал это подтвердил.

Утверждать, что Соболенко сама отдала победу, наверное, все же будет не до конца справедливо, поскольку Гауфф проявила недюжинные терпение и стойкость. И все же это был классический случай, когда в гораздо большей степени судьба матча зависела от точности действий теннисистки, более одаренной в физическом плане. После окончания первой партии мало кто сомневался в успехе Соболенко, но сохранить то комфортное внутреннее состояние, которое позволяет ей великолепными пушечными ударами окучивать углы чужой половины корта, минчанка не смогла. А может, ей просто не хватило теннисного интеллекта. В этом смысле показательным был розыгрыш при счете 40:30 в четвертом гейме на ее подаче, который, возможно, стал переломным. Соболенко имела стопроцентное преимущество и должна была забивать мяч ударом навылет в пустую часть корта, но сначала зачем-то атаковала туда, где стояла американка, а затем, почти идеально сыграв у сетки, не справилась с ее безукоризненной обводкой. Еще через два розыгрыша Гауфф повела — 3:1. Это добавило ей уверенности в том, что выбранная на матч стоическая разрушительная тактика оказалась правильной, а белоруска тем временем стремительными темпами утрачивала контроль над своими эмоциями. В итоге — 2:6, 6:3, 6:2 всего за 2 часа 6 минут. И Соболенко, которая при 25 ударах навылет допустила 46 невынужденных ошибок, после окончания встречи не смогла сдержать слез разочарования.

Плакала и Гауфф, только от радости. Ее заслуженный триумф стал промежуточным итогом уже весьма продолжительной профессиональной карьеры, которая началась в 2019 году сенсационным выходом в четвертый круг Wimbledon и титулом в австрийском Линце.

Два следующих сезона Гауфф была на виду, но для полноценного созревания ее таланта требовалось время, и следующего громкого успеха она добилась лишь на прошлогоднем Roland Garros, где в шести матчах не отдала ни одной партии, и лишь в финале за явным преимуществом уступила польке Иге Швёнтек, на тот момент — безоговорочной первой ракетке мира. В этом году Гауфф взяла титул на небольшом январском состязании в новозеландском Окленде, затем на несколько месяцев снова ушла в тень, после чего великолепно провела американскую серию, победив в Вашингтоне, Цинциннати, а теперь и на US Open.

Показательно, что соперницы на этом турнире у нее были абсолютно разные. Отдав в стартовом матче первый сет специалистке парного разряда немке Лауре Зигемунд, будущая чемпионка затем легко справилась с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой, которая тоже очень рано начала и, вполне возможно, идет по ее стопам, крепким середняком бельгийкой Элизе Мертенс и вернувшейся в теннис после рождения двух детей бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки. В четвертьфинале Гауфф переиграла лучшую латвийскую теннисистку Елену Остапенко, которая своей мощью, нестабильностью и темпераментом напоминает Соболенко, а в полуфинале — уравновешенную чешскую трудягу Каролину Мухову. Напоследок же перед ней не устояла и новая первая ракетка мира.

Сама же Гауфф, сорвав рекордный для US Open куш в $3 млн призовых, впервые в карьере поднимется в рейтинге WTA на третье место.

И хотя до Соболенко ей очень далеко — более трех тысяч очков, нельзя исключать, что за оставшиеся два месяца сезона американка сумеет немного сократить это отставание.

Евгений Федяков