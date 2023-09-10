В ХМАО ввели новые льготы для участников СВО

Участники СВО из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) получат новые льготы, сообщила пресс-служба окружного правительства.

Участники СВО и их семьи смогут переселиться из аварийного жилья и получить земельные участки в первую очередь. Теперь у них есть право на повышенную компенсацию по ипотеке. Также им будут предоставляться дополнительные субсидии по договорам соцнайма.

Напомним, правительство Югры увеличило единовременную выплату участникам СВО до 250 тыс. руб. и выплату в первый месяц прохождения службы до 150 тыс. руб. Кроме того, все военнослужащие получают региональные выплаты в размере 100 тыс. руб. при награждении государственными наградами за участие в СВО.

Ева Коршунова

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