Правительство Югры до 250 тысяч рублей увеличило единовременную выплату участникам СВО

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменило перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для участников специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Теперь при заключении контракта на военную службу гражданин получает единовременную выплату в размере 250 тыс. руб. (вместо 150 тыс. руб.) и начальные 150 тыс. руб. в первый месяц прохождения службы.

Кроме того, все военнослужащие теперь имеют право на получение региональной выплаты в 100 тыс. руб. при награждении государственными наградами за участие в СВО.

Ранее сообщалось, что в Югре иностранцам, которые заключат контракт на прохождение военной службы в округе для участия в спецоперации на Украине, будет выдана региональная выплата — 500 тыс. руб. Предполагалось, что в зону боевых действий отправятся около 2,5 тыс. иностранцев.

Диана Сунагатуллина

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