Во второй день выборов ВСУ атаковали Белгородскую область 55 боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону со стороны Украины за 9 сентября. За этот день ВСУ использовали 55 различных единиц боеприпасов, в том числе, три беспилотника. По данным властей, при атаках в трех населенных пунктах повреждены объекты инфраструктуры и жилые строения, никто из гражданских лиц не пострадал. Всего под огонь попали пять районов и городских округов.

Так, в Белгородском районе по МАПП «Нехотеевка» было выпущено восемь артиллерийских снарядов. В селе Щетиновка сбили два БПЛА.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, по ней зафиксировано пять прилетов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпустили девять минометных снарядов. В двух частных домовладениях выявлены повреждения: в одном выбиты окна, пробита крыша, посечены входная дверь и забор, во втором – поврежден забор.

В Краснояружском районе из артиллерии и гранатомета обстреляли окраину села Староселье, по которой зафиксировано пять артиллерийских снарядов и десять гранатометных выстрелов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, которая уже восстановлена. В поселке Прилесье уничтожили украинский БПЛА.

В Шебекинском городском округе под одиночный минометный обстрел попало село Середа. В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено. По селу Терезовка выпущено 7 минометных снарядов, по селу Муром – 5, по селу Новая Таволжанка – два минометных снаряда.

Какова была интенсивность обстрелов гражданских объектов Белгородской области сутками ранее — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин