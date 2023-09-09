Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В первый день выборов ВСУ атаковали Белгородскую область 105 боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах, нанесенных по региону со стороны Украины за 8 сентября. В первый день голосования в РФ вооруженные силы Украины использовали для атак 105 различных единиц боеприпасов, в том числе беспилотники. В двух населенных пунктах области зафиксированы повреждения жилых домов, гражданские лица не пострадали.

Так, в Белгородском районе по селу Петровка было выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП «Нехотеевка» – два и один артиллерийский снаряд соответственно, по селам Журавлевка и Красный Хутор – по четыре артиллерийских снаряда. Также в Красном Хуторе зафиксирована атака с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета ВСУ обстреляли село Щетиновка – по нему насчитали 30 гранатометных выстрелов.

В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Кукуевка, где установили пять прилетов. Над городом Валуйки системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Повреждения выявлены в девяти частных домовладениях и двух хозпостройках: выбиты окна, посечены кровли и заборы. В одной из школ лопнул стеклопакет. Поврежден один легковой автомобиль.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка со стороны Украины выпустили десять минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино – девять, по окраине хутора Байрак – четыре минометных снаряда.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа, по которому зафиксировано семь прилетов. По селу Новая Таволжанка выпустили 11 минометных и три артиллерийских снаряда. В результате обстрела был поврежден фасад одного частного домовладения и разрушена хозпостройка.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 65 единицами боеприпасов.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...