В первый день выборов ВСУ атаковали Белгородскую область 105 боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информация об ударах, нанесенных по региону со стороны Украины за 8 сентября. В первый день голосования в РФ вооруженные силы Украины использовали для атак 105 различных единиц боеприпасов, в том числе беспилотники. В двух населенных пунктах области зафиксированы повреждения жилых домов, гражданские лица не пострадали.

Так, в Белгородском районе по селу Петровка было выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП «Нехотеевка» – два и один артиллерийский снаряд соответственно, по селам Журавлевка и Красный Хутор – по четыре артиллерийских снаряда. Также в Красном Хуторе зафиксирована атака с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомета ВСУ обстреляли село Щетиновка – по нему насчитали 30 гранатометных выстрелов.

В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Кукуевка, где установили пять прилетов. Над городом Валуйки системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Повреждения выявлены в девяти частных домовладениях и двух хозпостройках: выбиты окна, посечены кровли и заборы. В одной из школ лопнул стеклопакет. Поврежден один легковой автомобиль.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка со стороны Украины выпустили десять минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино – девять, по окраине хутора Байрак – четыре минометных снаряда.

В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа, по которому зафиксировано семь прилетов. По селу Новая Таволжанка выпустили 11 минометных и три артиллерийских снаряда. В результате обстрела был поврежден фасад одного частного домовладения и разрушена хозпостройка.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 65 единицами боеприпасов.

Владимир Зоркий