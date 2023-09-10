Явка на выборах губернатора Воронежской области превысила 41%

По состоянию на 12:00 10 сентября в Воронежской области в голосование за кандидатуру губернатора приняли участие уже более 41% избирателей.

Как уточнили в избирательной комиссии региона, явка на УИК составляет уже 39,44%, системой ДЭГ воспользовались 82,28% избирателей, подавших заявление, а общая явка превышает уже 41,16%.

В избиркоме рассказали, что в Россошанском районе на УИК 3423 процесс голосования проходит под звуки живой классической музыки, также «праздничным концертом сотрудники дома культуры спешат поздравить членов УИК 3442».

С 8 по 10 сентября в Воронежской области проходят выборы губернатора. На пост претендуют Александр Гусев («Единая Россия»), Андрей Рогатнев (КПРФ), Павел Большов (ЛДПР), Игорь Борисов («Родина») и Ярослав Тарасов («Справедливой России — Патриотов— За правду»).

Олег Мухин