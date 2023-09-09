В выборах губернатора поучаствовали уже более 35% воронежских избирателей

По итогам двух дней выборов губернатора Воронежской области в голосовании приняли участие уже более 35,59% (663 839 человек) жителей региона, имеющих соответствующее право.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как сообщил в ходе пресс-конференции глава облизбиркома Илья Иванов, непосредственно в Воронеже явка составила 13,39%. Самыми активными районами, где явка превысила 70%, стали Новохоперский, Бутурлиновский, Аннинский, Петропавловский и Нижнедевицкий.

С помощью «Мобильного избирателя» проголосовало 82,08% избирателей, которые подали заявления. Явка на довыборах в гордуму по двум одномандатным округам составила 9,88%.

Как отметил господин Иванов явка в субботу после очень интенсивного первого дня была меньше: «В целом картина, на наш взгляд, является достаточно позитивной, тем более мы не зафиксировали серьезных нарушений».

По состоянию на 15:00 9 сентября избирком сообщал о явке в 30,37%. С 8 по 10 сентября в Воронежской области проходят выборы губернатора. На пост претендуют Александр Гусев («Единая Россия»), Андрей Рогатнев (КПРФ), Павел Большов (ЛДПР), Игорь Борисов («Родина») и Ярослав Тарасов («Справедливой России — Патриотов— За правду»).

Сергей Толмачев