Прорыв трубы в Купчино изменил трассу трех автобусных маршрутов

В связи с прорывом трубы на Бухарестской улице в районе Малой Балканской во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 10 сентября, временно изменена трасса трех автобусных маршрутов — № 57, № 157 и № 159.

В частности, как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», автобусный маршрут № 57 направлен по Малой Балканской, Малой Карпатской, улице Олеко Дундича и по Бухарестской. В обратном направлении автобус следует по действующей трассе также с заездом на Бухарестскую улицу.

Автобусный маршрут № 157 направлен в прямом направлении: по Малой Балканской улице, Загребскому бульвару, улице Олеко Дундича и далее по действующей трассе.

Автобус № 159 в обратном направлении следует по своей трассе, далее по Малой Балканской улице, Загребскому бульвару и улице Олеко Дундича.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за дорожных работ в эти выходные движение транспорта временно ограничено в шести районах Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте