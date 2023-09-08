На выходных в шести районах Петербурге ограничат движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала об очередных ограничениях движения транспорта, которые будут введены с 9 сентября. Они затронут шесть районов города.

В частности, в Выборгском районе Петербурга из-за проводимых работ по ремонту дорожного покрытия на один день 9 сентября закрывается движение транспорта по Придорожной аллее у бокового проезда проспекта Культуры.

В Красногвардейском районе, в свою очередь, с 9 по 10 сентября также из-за дорожного ремонта движение будет ограничено у дома 16 по Челябинской улице.

В Курортном районе в связи с производством работ по прокладке водопровода в городе Зеленогорске с 9 по 28 сентября закрывается движение у дома 5 по 2-му Широкому переулку.

В Приморском районе с 9 по 15 сентября строительство инженерных сетей потеснит водителей на Деловой улице в поселке Лисий Нос — на участке от Майской до Кольцевой улицы.

Кроме этого, из-за ремонта дорожного покрытия с 9 по 10 сентября перекрытия вводятся по проспекту Сизова в направлении от проспекта Испытателей к Богатырскому проспекту, а с 9 по 12 сентября закрывается движение транспорта по Туполевской улице у проспекта Сизова.

В Пушкинском районе с 9 по 12 сентября в связи с реконструкцией инженерных сетей движение будет закрыто по проезду без названия (40 ОП РЗ-3360) в городе Павловске (территория Гамболово).

По той же причине с 9 по 11 сентября движение ограничат по Учхозной улице в городе Пушкине (Гуммолосары) — от Гумилевской до Анциферовской улицы.

И, наконец, во Фрунзенском районе из-за ремонта дорожного покрытия с 9 по 10 сентября закрывается движение транспорта по Пражской улице — на участке от улицы Фучика до улицы Белы Куна, включая перекресток с улицей Белы Куна.

Напомним также, что 11 и 12 сентября в центре Петербурга вводятся ограничения движения в связи с проведением крестного хода в честь перенесения мощей Александра Невского.

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