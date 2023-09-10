Число отравившихся продукцией Greenbox в Петербурге превысило 170 человек

В петербургских стационарах после массового отравления кулинарной продукцией Greenbox, приобретенной посредством сервиса «Самокат», в настоящий момент находятся 99 человек, в том числе 2 ребенка. Об этом 10 сентября сообщили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В общей сложности случаи острой кишечной инфекции зарегистрированы у 171 пострадавшего, включая двух детей. Согласно результатам лабораторных исследований, у 8 заболевших выявлена сальмонелла. Этот же вид бактерии обнаружен и в продукции АО «Грин Бокс», уточнили в городском центре эпидемиологии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после массового отравления готовой продукцией Greenbox в Петербурге Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте